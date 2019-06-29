محاولًا تقويض الحفاوة بابن سلمان.. أردوغان: يجب عدم تغييب مقتل خاشقجي ووفاة مرسي عن الأجندة الدولية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة عدم تغييب قضيتي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي و“الوفاة المشبوهة“ للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عن الأجندة الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بمدينة أوساكا اليابانية، السبت، على هامش مشاركته في قمة العشرين.

وقال أردوغان، إنه ”يجب عدم السماح بإزالة جريمة قتل خاشقجي ووفاة الرئيس مرسي المشبوهة من الأجندة الدولية“.

وأفاد بأن ”محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله، مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي“.

وقال أردوغان، إنه يتعين على ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الكشف عن قتلة خاشقجي، مضيفًا أن بعض الجوانب المتعلقة بالجريمة لا تزال خفية.

وأضاف أن فريقًا من 15 شخصًا وصل إلى إسطنبول قبل مقتل خاشقجي، هو المسؤول عن الجريمة.

وقال: ”لا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر“.

وذكر أيضًا أن القتلة ينبغي أن يحاكموا في تركيا.

غير أن تصريحات أردوغان لا تجد آذانًا صاغية في العالم، فقد حظي بن سلمان بحفاوة واسعة في قمة العشرين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أحدًا لم ”يشر بإصبع الاتهام“ باتجاه الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: ”لقد تعاملوا مع الأمر بكل جدية“، مشيرًا إلى المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمشتبه بهم.

ووصف ترامب السعوديين بـ“أنهم حلفاء رائعون“.