ترامب: أردوغان كان يرغب في محو الأكراد على الحدود مع سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يرغب في محو الأكراد على الحدود مع سوريا.

وأضاف ترمب أنه طلب منه عدم فعل ذلك‎.

من جهة أخرى، أكد ترامب لأردوغان أن عملية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ ”إس-400“ الدفاعية الروسية تعد ”مشكلة“، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين السبت.

وأعربت واشنطن مرارًا عن معارضتها الصفقة وأمهلت تركيا حتى 31 تموز/يوليو للتخلي عنها إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات ”إف-35“ الأميركي.

وشدد ترامب على هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها مع أردوغان في مدينة أوساكا اليابانية حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين.

وقال ترامب ”إنها مشكلة، لا شك في ذلك. إنه أمر ليس بجيد“.

لكنه أضاف أن تركيا ”كانت صديقة لنا (…) نحن شريك تجاري كبير (بالنسبة لها). وسنصبح أكبر“.

وأفادت واشنطن أنها ستمنع أنقرة من شراء مقاتلات ”إف-35“ وستطرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليًا في الولايات المتحدة ما لم تتراجع تركيا عن صفقتها مع موسكو للحصول على منظومة ”إس-400“ بحلول 31 تموز/يوليو.

وأثارت الصفقة استغراب حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وحفيظة واشنطن، التي كانت تتوقع من أنقرة شراء منظومة صواريخ ”باتريوت“ الأميركية بدلًا من ”إس-400“.

لكن تركيا تمسكت بالصفقة بينما قال أردوغان في وقت سابق هذا الشهر ”استكملنا الصفقة. إن شاء الله، سيبدأ تسليم إس-400 الشهر المقبل“.

وأكد أردوغان خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاتفاقية تحمل ”أهمية بالغة“ بالنسبة لتركيا.