لماذا أحضر بوتين كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة عشاء قمّة مجموعة العشرين‎؟

هل هو القلق من التعرّض للتسمّم؟ أم مجرّد نزوة لرئيس يعشق الشاي؟ فقد جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوب الشاي الخاص به إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء أمس الجمعة في ختام اليوم الأول من أعمال قمّة العشرين، مثيرًا تساؤلات روّاد الإنترنت لدرجة استدعت ردًّا من الناطق باسم الكرملين.

وصوّر الرئيس الروسي خلال العشاء، وهو يشرب من كوبه الخاص، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، في حين أن الزعماء حوله يستخدمون فناجين كلاسيكية.

