إيران تعفي الصينيين من تأشيرة الدخول

أعلن نائب رئيس منظمة التراث الثقافي والحرف والسياحة الإيرانية، يوم السبت، أن مجلس الوزراء الإيراني وافق على سياسة إلغاء التأشيرة بالنسبة للسائحين الصينيين الذين يزورون إيران.

وقال ولي تيموري، في حديث صحفي نقلته وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية اليوم السبت، ”إنه بناء على ذلك، فإن السياح الصينيين الذين يزورون إيران لن يحتاجوا بعد الآن إلى الحصول على تأشيرات“.

واتخذت إيران بعض الخطوات المماثلة لزيادة إيراداتها من السياحة بعد العقوبات الأمريكية.

وقبل أقل من أسبوع، أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمرًا لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ينص على أن إيران لن تضع طوابع بريدية (ختمًا) على جوازات سفر الأجانب الذين يزورون إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في وقت سابق إنه ”بموجب خطط الإرهاب الاقتصادي، تحاول الولايات المتحدة تخويف ومنع السياح الأجانب من القيام برحلات إلى إيران“.

وقال: ”لسوء الحظ، تتابع الولايات المتحدة برامج الإرهاب الاقتصادي ضد إيران وتسعى إلى تخويف كل من يرغب في السفر إلى إيران من مشاكل مستقبلية أو فرض عقوبات عليه بالاعتماد على الختم الذي يوضع على جوازات السياح الأجانب الزائرين“.

ويبلغ عدد السياح الصينيين في العالم نحو 120 مليون سائح، لكن حصة إيران من هذا الرقم لا تتجاوز 1700 سائح صيني، بحسب ما ذكرت تقارير إيرانية في مايو الماضي.

ويشير أحد محمدي، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية، إلى الأرقام المنخفضة للسياح الصينيين في إيران، ويقول إنه ”وفقًا لبيان سفير الصين في إيران في عام 2017، فإن ما بين 112 و 115 ألف إيراني سافروا إلى الصين، لكن معظم الصينيين من مجموعة 100 ألف شخص صيني جاؤوا إلى إيران، كان معظمهم من رجال الأعمال والمهندسين والفنيين“.

وأضاف محمدي ”ومع ذلك، ما زلنا نأمل الحصول على حصة من حوالي 120 مليون صيني يسافرون إلى الخارج كل عام“.