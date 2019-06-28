إيران تقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن بسبب اختراق طائرة أمريكية أجواءها

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أمريكية مسيرة لأجوائها في 20 من حزيران/ يونيو الجاري، فيما قالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في الأجواء الإقليمية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الحقوقية غلام حسين دهقاني، في بيان صحفي له، اليوم: ”إن وزارة الخارجية قدمت شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى الأمين العام للمنظمة ضد الولايات المتحدة بسبب قيامها باختراق المجال الجوي الإيراني عبر طائرة مسيرة“.

وأضاف دهقاني: ”أن هذه الشكوى التي رفعتها الخارجية الإيرانية ضد أمريكا جاءت بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة“، مبينًا: ”في هذه الرسالة، لاحظت إيران أنه إذا تكررت هذه الإجراءات، فستدافع إيران بحق عن حدودها وتواجه أي عدوان“.

وقال: ”يدّعي الجانب الأمريكي أن الطائرات بدون طيار لم تدخل المجال الجوي لبلادنا، وهو بالطبع لا يمكن أن يثبت مثل هذا الادعاء لأن الطائرة بدون طيار قد سقطت بعد تدميرها من قبل القوات الإيرانية“.