بينهم ولي العهد السعودي.. تعرف على أقرب القادة لترامب في قمة الـ20 

جاهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، خلال قمة مجموعة العشرين بصداقته مع زعماء مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس البرازيل جائير بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية.

وقبيل الصورة التقليدية لزعماء دول مجموعة العشرين، صعد ترامب إلى المنبر وهو يسير إلى جانب بوتين، متبادلًا معه أطراف الحديث ومربتًا على ظهره.

وبعد ذلك، ألقى ترامب دعابة على صلة باتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات التي أوصلته للسلطة، بينما تتواصل التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة حول علاقات حملة الرئيس الجمهوري الانتخابية في عام 2016 مع روسيا.

وجلس ترامب وبوتين جنبًا إلى جنب أمام الصحافيين قبل لقائهما الثنائي، وسئل ترامب عمّا إذا كان سيطلب من نظيره الروسي عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020، التي ترشح إليها ترامب رسميًا.

فاستدار ترامب حينها نحو بوتين وعلى وجهه ابتسامة ساخرة، وقال له ”لا تدخل في الانتخابات أيها الرئيس“، ثم كرر ”لا تدخّل“، ملوحًا بسبابته، فابتسم بوتين، وهو يسمع الترجمة.

وخلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي في فنلندا في شهر تموز/يوليو من عام 2018، تعرض ترامب لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة حيث اعتبر أنه اعتمد لهجة تصالحية للغاية.

غداء عمل

وتعامل ترامب في أوساكا بمودة شديدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتحدث معه خلال التقاط الصورة الجماعية، وهي لحظة يسلط عليها الإعلام الأضواء بشكل كبير.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وولي العهد السعودي على غداء عمل يوم غد السبت، ويؤيد الرجلان اعتماد إستراتيجية ممارسة أقصى الضغوط على طهران في ملف البرنامج النووي الإيراني.

وعقد ترامب كذلك لقاء ثنائيًا مع الرئيس البرازيل جائير بولسونارو تميز بتبادل المجاملات، حيثُ قال ترامب عن بولسونارو ”إنه شخص مميز“، مضيفًا: ”أنه طيب جدًا، والشعب البرازيلي يحبه حقًا“.

وردّ بولسونارو متوجهًا إلى ترامب ”أنا من أكبر معجبيك منذ وقت طويل، حتى قبل انتخابك“، مستعيدًا بذلك موضوعًا نوقش بشكل واسع خلال زيارته إلى البيت الأبيض في شهر آذار/مارس الماضي.

ونشر بولسونارو على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ اليوم الجمعة، صورةً مع الرئيس الأمريكي يظهر فيها الرجلان مبتسمين وهما يرفعان إبهاميهما.

ميركل مذهلة

وقال ترامب كذلك المديح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاء مباشر بينهما، معتبرًا أنها ”شخصية مذهلة وامرأة مذهلة“.

لكن المستشارة لم تبدِ أي ردة فعل، حتى حينما حاول ترامب الإيحاء بجو من المودة أمام الكاميرات عند التعليق على مناظرة المرشحين الديموقراطيين للرئاسة الأمريكية.

ولم يلجأ ترامب إلى الألقاب التي اعتاد على استخدامها عند الحديث عن كل من يسعى لأن يخلفه في البيت الأبيض عام 2021، لكن قال بلهجة مرحة: ”أفضّل أن أكون هنا معكِ (ميركل) على أن أكون أمام الشاشة“ أتابع المناظرة التلفزيونية للمرشحين الديموقراطيين، لكن لم تبدِ ميركل أي ردة فعل ملحوظة على كلامه.

وربما لا تزال ميركل مستاءة من التعليقات الأخيرة لترامب حول ألمانيا التي اتهمها بالتقصير إزاء الناتو، وقال إنها تستفيد بثمن زهيد من الحماية العسكرية الأمريكية على حدّ قوله.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء الثنائي المرتقب بشدة بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ السبت، لكن من غير المتوقع أن ينال الرئيس الصيني قسطًا من مجاملات ترامب.

وعلى الرجلين أن يحاولا إيجاد حلّ للنزاع التجاري والتكنولوجي بين بلديهما، الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي.