أمريكا تتوعد بمعاقبة أي بلد يستورد النفط الإيراني

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مضيفًا أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، عقوبات على الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين، متخذًا خطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وقال المبعوث براين هوك ردًا على سؤال حول مبيعات الخام الإيراني لآسيا: ”سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني.. في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط“.

وأضاف أن الولايات المتحدة ”ستنظر في التقارير بشأن مبيعات من النفط الإيراني في طريقها للصين“ وتابع ”سنفرض عقوبات على أي مشتريات غير مشروعة للخام الإيراني“.