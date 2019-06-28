افتتاح قمة مجموعة الـ 20 رسميًا في أوساكا اليابانية

المصدر: ا ف ب

افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم اليوم الجمعة في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع، الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وحث ”شينزو آبي“ اليوم الجمعة، زعماء من دول مجموعة العشرين على توجيه رسالة قوية لدعم التجارة ”الحرة والنزيهة وغير المقيدة“، في الوقت الذي عبر فيه عن ”قلق عميق“ إزاء الوضع الحالي للتجارة العالمية.

وقال آبي متحدثا في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين في أوساكا والتي تستمر يومين، إن اليابان كحامل لواء للتجارة الحرة ستعزز على نحو كبير التحسن في منظومة تجارية متعددة الأطراف والمفاوضات بشأن اتفاقات للتعاون الاقتصادي.

وأضاف: ”أرغب اليوم في أن أناقش مع الزعماء إجراءات لتعزيز قوة الدفع نحو إصلاح في منظمة التجارة العالمية“.

بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن قمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، ستتناول عددا كبيرا من الموضوعات منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.

من جهته وصف ترامب ميركل بأنها ”صديقة عظيمة له“ وذلك في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع الثنائي بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا بغرب اليابان، كما أشاد بالتجارة بين الولايات المتحدة وألمانيا.

وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.

وتصافح الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ قبيل التقاط الصورة.

وتركز الحديث في الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء دونالد ترامب السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ عبارة عن قمة داخل القمة، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.