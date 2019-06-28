بايدن: ترامب وضع أمريكا في ”وضع رهيب“

اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه وضع الولايات المتحدة في ”وضع رهيب“.
جاء ذلك في الليلة الثانية من المناظرات الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، والتي تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.
وقال بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن ”دونالد ترامب وضعنا في موقف رهيب. لدينا تفاوتات كبيرة في الأجور“.
وبلغ أكبر نقاش سياسي في الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته الخميس في المواجهة بين بايدن والمرشح الآخر بيرني ساندرز و8 مرشحين آخرين.
ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة في طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر تويتر، ووصف الأمسية بأنها ”مملة“.