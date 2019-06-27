ألمانيا تعتقل مشتبهًا به بتنفيذ هجمات باريس عام 2015‎

أعلن الادعاء بولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، اليوم الخميس، أن السلطات اعتقلت رجلًا من البوسنة، يشتبه في ضلوعه في هجمات نفذها ”داعش“ في باريس، قبل أربعة أعوام، وأدت إلى مقتل 130 شخصًا.

وقال الادعاء، إن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، اعتُقل الأسبوع الماضي، بعد تحقيق بشأن 3 أشخاص من البوسنة؛ للاشتباه في انتهاكهم قانون مراقبة أسلحة الحروب الألماني، الذي ينظم صنع وبيع ونقل الأسلحة المستخدمة في الصراعات.

وأوضح أن ”الرجل محتجز لحين تسليمه، دون الخوض في تفاصيل بشأن موعد التسليم“. وأضاف الادعاء أن وحدات الشرطة الخاصة، ”لم تعثر على أسلحة في حوزته عند اعتقاله“.

وأصدرت بلجيكا أمر اعتقال أوروبي للرجل؛ للاشتباه في دعمه المتشددين الذين نفذوا الهجمات في باريس عام 2015، وفي بلجيكا بعد ذلك بعام.

وما زال المحققون الألمان يدققون في أنشطة المواطنين البوسنيين الآخرين، الذين تربطهما صلات بالمعتقل.

وصدر حكم في بلجيكا، العام الماضي، بالسجن 20 عامًا على صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال على قيد الحياة في هجمات باريس؛ وذلك لتبادله إطلاق النار مع الشرطة في بروكسل.

ويقبع عبدالسلام في سجن فرنسي بانتظار محاكمته لدوره في الهجمات التي وقعت في باريس، في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وقد لا تبدأ محاكمته إلا في أواخر عام 2020.