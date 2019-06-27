بالفيديو.. المستشارة الألمانية ميركل تنتابها رعشة للمرة الثانية خلال شهر

أظهرت عدسات الكاميرات، للمرة الثانية في غضون شهر، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي تعاني من الارتعاش ولا تستطيع السيطرة على نفسها أثناء حفل رسمي في برلين.

وجرت واقعة الارتجاف أثناء وقوف المستشارة الألمانية بجانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، خلال احتفالية خاصة بتعيين وزير عدل جديد في البلاد.

وسارع الحاضرون إلى تقديم كأس ماء للمستشارة، غير أنها رفضت، وبدا لاحقًا أنها بخير عند وصولها إلى مبنى البرلمان (البوندستاغ) بعد نصف ساعة من الحادثة.

وكانت ميركل (64 عامًا) قد تعرضت لرجفة مماثلة أثناء استقبالها في 18 حزيران/ يونيو الجاري الرئيس الأوكراني الجديد في برلين.