إيران تهدد أمريكا برد أقوى إذا انتهكت حدودها ”مجددًا“

هدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، الولايات المتحدة ”برد أقوى“ إذا انتهكت حدود بلاده، وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة؛ ما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وتقول إيران إن ”الطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها حلقت في مجالها الجوي، وهو ما نفته الولايات المتحدة، إذ تؤكد أنها أسقطت في الأجواء الدولية“.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن لاريجاني قوله: ”إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتجنب أي اعتداء على حدودنا“.

وأضاف لارجاني في كلمة له بمدينة قم، معقل المرجعيات الدينية: ”رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم بانتهاك حدودنا“.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية انتقامية، بعد إسقاط طائرة بلاده المسيرة، لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة وقال لاحقًا، إن الضربات كانت ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.