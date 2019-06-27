بلومبرغ: موظفون من هواوي تعاونوا مع الجيش الصيني في مشروعات بحثية

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ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الخميس أن عدة موظفين من شركة ”هواوي تكنولوجيز“ تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في 10 مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة. وقالت بلومبرغ إن موظفين في هواوي تعاونوا مع أعضاء من مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية. وقال…