إيران تستعيد رفات 150 من قتلاها خلال الحرب مع العراق

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، جثمان 150 جنديًا من قواتها تم اكتشافهم بعد أكثر من 30 عامًا من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، التي اندلعت في العام 1980 واستمرت 8 سنوات.

وقال مدير مؤسسة تجميل في طهران، برزين ضرغامي، إن ”طهران تستعد يوم غد الخميس لتشييع جنازة 150 عنصرًا من قواتها الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية، مضيفًا أن ”جثامين هؤلاء القتلى تم العثور عليهم في المناطق التي شهدت مواجهات مع العراق“.

وأوضح ضرغامي، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”جثة 150 من القوات الإيرانية المجهولة التي تم الكشف عنها حديثًا، سيتم تشييعها صباح يوم غد الأربعاء من أمام جامعة طهران”.

في سياق متصل، دعا فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري ويتولى حماية العاصمة طهران، الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تشييع هؤلاء الضحايا.

وبين الحين والآخر، تتبادل إيران والعراق، جثامين عسكريين قتلوا في الحرب الدامية وفقًا لاتفاق ترعاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب.

وفي 12 من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، استعادة جثمان 150 مقاتلًا إيرانيًا لقوا مصرعهم في الحرب مع العراق.

يذكر أن عدد المفقودين الإيرانيين في مسرح عمليات الحرب في العراق يقدر بحوالي 30 ألفًا، وقد تم الإفراج بحسب طهران عن 59830 جنديًا عراقيًا و39417 جنديًا إيرانيًا منذ عام 1988.