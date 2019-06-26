إسرائيل.. إيهود باراك يقرر تشكيل حزب سياسي ويتوعد بإسقاط نتنياهو‎

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، تشكيل حزب سياسي جديد؛ لخوض غمار انتخابات الكنيست المقبلة، متوعدًا بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك، يوم الأربعاء: ”هذا ليس الوقت المناسب للبقاء على الحياد، يجب الإطاحة بنظام بنيامين نتنياهو، لقد عرفت نتنياهو منذ أكثر من 50 عامًا، وكنت منافسًا سياسيًا له، لقد فزت عليه بالانتخابات“.

وأضاف باراك: ”نتنياهو في نهاية طريقه السياسية، وشركاؤه في الائتلاف والحزب والمعسكر على دراية كاملة بهذه الحقيقة، ومن المؤسف أنهم أصيبوا بالشلل بفعل الخوف“.

وتابع: ”أقول لنتنياهو لقد انتهى وقتك كزعيم سياسي.. إذا ما واصلت التعنت ستنتهي الأمور بشكل سيئ“.

وكان باراك قد أعلن اعتزاله العمل السياسي في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2012، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، كما ترأس حزب العمل الإسرائيلي.