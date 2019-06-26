إسرائيل.. إيهود باراك يقرر تشكيل حزب سياسي ويتوعد بإسقاط نتنياهو‎

إسرائيل.. إيهود باراك يقرر تشكيل حزب سياسي ويتوعد بإسقاط نتنياهو‎

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز 

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، تشكيل حزب سياسي جديد؛ لخوض غمار انتخابات الكنيست المقبلة، متوعدًا بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك، يوم الأربعاء: ”هذا ليس الوقت المناسب للبقاء على الحياد، يجب الإطاحة بنظام بنيامين نتنياهو، لقد عرفت نتنياهو منذ أكثر من 50 عامًا، وكنت منافسًا سياسيًا له، لقد فزت عليه بالانتخابات“.

وأضاف باراك: ”نتنياهو في نهاية طريقه السياسية، وشركاؤه في الائتلاف والحزب والمعسكر على دراية كاملة بهذه الحقيقة، ومن المؤسف أنهم أصيبوا بالشلل بفعل الخوف“.

وتابع: ”أقول لنتنياهو لقد انتهى وقتك كزعيم سياسي.. إذا ما واصلت التعنت ستنتهي الأمور بشكل سيئ“.

وكان باراك قد أعلن اعتزاله العمل السياسي في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2012، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، كما ترأس حزب العمل الإسرائيلي.