مسؤول إيراني يهدد أمريكا بأذرع بلاده الإقليمية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، إن حلفاء طهران من الميليشيات الشيعية المسلحة في المنطقة، سيقفون إلى جانب بلاده في أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شمخاني، في مقال نشره في الوكالة الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء: إن ”العقوبات على المرشد علي خامنئي تعكس جهل الإدارة الأمريكية بالقوة المعنوية لهذه الشخصية“، وزعم أن ”فرض العقوبات على دولة مثل إيران تتمتع قيادته بشعبية كبيرة بين الدول الإسلامية غير ممكنة، وسيؤدي إلى تعبئة كل محبي الثورة الإيرانية في المنطقة لمواجهة الغطرسة الأمريكية“.

وأشار شمخاني، وهو من المقربين من المرشد علي خامنئي، ”إلى أن توقع الحرب مع إيران سيكون أكبر خطأ استراتيجي يرتكبه نظام الهيمنة العالمي“.

وبشأن الحرب مع أمريكا ودور حلفاء إيران من الميليشيات المسلحة في المنطقة، ومنها العراق ولبنان وسوريا، قال شمخاني: ”من الواضح أن تهديد إيران ليس مجرد مواجهة مع دولة، بل هو غزو لطموحات وهوية ملايين المسلمين الثوريين والموالين في جميع أنحاء العالم“.

واعتبر أمين المجلس للأمن القومي الإيراني أن ”تهديد مصالح طهران سيتم تحديده بأي شكل من الأشكال وإلى أقصى حد من خلال رد الفعل الإيراني والمجموعة المتحمسة للثورة الإسلامية في المنطقة والعالم“.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بالخيار العسكري، كأحد أدوات ردع النظام الإيراني لدوره المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، فيما تؤكد واشنطن أن خيار التفاوض لا يزال موجودًا في حال قررت طهران الدخول في مفاوضات مباشرة تشمل برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية، ودورها في دعم الإرهاب.