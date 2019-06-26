”النقد الدولي“: جذب استثمارات للشرق الأوسط يحتاج لاتفاق سلام

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لجذب استثمارات دائمة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغت لاجارد مؤتمرًا بشأن خطة أمريكية قيمتها 50 مليار دولار للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة قد يحدث ولكن بثلاثة شروط.

وأشارت إلى أن تلك الشروط هي ”إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة، وقيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، وقيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة“.

وقالت بعد حضور ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التي تنظمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحرين: ”يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام“.

وأضافت: ”السلام والاستقرار السياسي واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هي عوامل ضرورية لنجاح أي خطة اقتصادية للمنطقة“.