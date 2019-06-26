أمريكا تحذر تركيا من تأثير العقوبات إذا اشترت منظومة الدفاع الروسية

قال مسؤول أمريكي كبير: إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي، اليوم الأربعاء، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضًا بالاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع: ”مرة أخرى، كان الوزير حازمًا جدًا بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 وبرنامج إف-35 معًا، وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35 بل أيضًا النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي“.

وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.