بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم 

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، اتهام إيران بأنها ”أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم“، وفق إعلام هندي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الهندي سوبرا مانيام جايشانكار، في العاصمة نيودلهي، حسب وكالة أنباء آسيا ”ANI“ الهندية.

وقال بومبيو: ”كلنا نعرف أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأن الشعب الهندي عانى من الإرهاب في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: ”لدينا تفهم مشترك للتهديد، وهدف مشترك هو ضمان أن نتمكن من الحفاظ على الطاقة بأسعار مناسبة وردع هذا التهديد“.

وتطرق بومبيو إلى الخلافات التجارية، وتحفظ واشنطن على شراء الهند منظومة الصواريخ الروسية S400 بالقول: ”لم أجد شريكًا حليفًا على الإطلاق، بغض النظر عن مدى قربه، ولم تكن لدينا مواضع نعمل من خلالها على حل المشكلات“، حسبما ذكرت الوكالة.

وأردف: ”لقد سعينا للتأكد من أن بلداننا يمكن أن توفر الأمن لنفسها، نريد أن تكون الهند قادرة على القيام بذلك أيضًا“.

ويعتبر البلدان بعضهما بعضًا شريكين إستراتيجيين رغم التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضها كل بلد على بعض بضائع البلد الآخر.

ووصل مايك بوميو، إلى نيودلهي مساء الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في إطار الاستعدادات لترتيب لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحذر مسؤول حكومي أمريكي الإثنين، من شراء المعدات العسكرية الروسية، وذلك خلال حديثه إلى صحفيين هنود في واشنطن.

وقال المسؤول الذي نقلت عنه وسائل إعلام هندية، دون الكشف عن هويته: ”فيما يتعلق بـ (إس 400)، فإننا نحث جميع حلفائنا وشركائنا، بمن في ذلك الهند، على التخلي عن التعاملات مع روسيا، حيث يخاطر ذلك بتفعيل قانونِ مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، وسنشجع الهند في هذا الوقت على النظر في بدائل.