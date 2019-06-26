مولر يوافق على الشهادة أمام الكونغرس في ”التدخل الروسي“

أعلنت لجنتا الاستخبارات والقضاء في مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، موافقة المحقق الأمريكي روبرت موللر على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس يوم الـ 17 من يوليو المقبل حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وتأتي هذه الموافقة بعد أن أصدر أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس النواب استدعاءً لموللر للمثول أمامهم، بما يمهد السبيل نحو الرد على تساؤلات النواب علنًا للمرة الأولى فيما يتعلق بتحقيقه الذي استمر 22 شهرًا حول التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية، وآدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في بيان مشترك إن الأمريكيين طالبوا بالاستماع مباشرة إلى المحقق الخاص حتى يمكنهم فهم ما قام موللر وفريقه بالتحقيق فيه وما كشفه وما توصل إليه بشأن التدخل الروسي و“الاعتداءعلى ديمقراطيتنا“، ومدى قبول واستخدام حملة ترامب الانتخابية لما تردد بشأن المساعدة الروسية، ومدى عرقلة العدالة من قبل الرئيس الأمريكي وفريقه فيما يخص إعاقة التحقيق في الموقف الروسي“.

واتفقت مواقف العديد من الصحف الأمريكية اليوم على أن شهادة موللر تمثل أكثر جلسات الاستماع أهمية لأعضاء الكونغرس، كما أنها لحظة فارقة لأعضاء الحزب الديمقراطي المعارض لترامب في ظل انقسام الرأي داخل الحزب بشأن توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي والمماطلة من جانب البيت الأبيض بشأن استفسارات الكونغرس بعد تحقيق موللر.