فريدمان: سيناريو انسحاب إسرائيل من مناطق الضفة كافة ”غير وارد“

قال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، ”إن الجميع يدرك أنه لا سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من أنحاء الضفة الغربية كافة، وهذا الرأي لا يخالف السياسات الأمريكية“.

وأضاف في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، نقلته هيئة البث الإسرائيلي ”مكان“، اليوم، ”أنه يحق لإسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية ولا انسحاب منها، والإدارة الأمريكية لم تتلق أي خطة من إسرائيل بهذا الخصوص، وسيتم تناول هذا الموضوع في الوقت المناسب“.

وكان فريدمان أثار غضبًا فلسطينيًّا واسعًا بحديث أجراه مع صحيفة ”نيويورك تايمز“ قال فيه إن ”إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزءٍ من أراضي الضفة الغربية“.

وأعلنت فصائل فلسطينية رفضها لتصريحات فريدمان، بشأن الضفة الغربية، معتبرة أنها تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة ”صفقة القرن“.

وحول الرفض الفلسطيني لمؤتمر البحرين، قال فريدمان ”إننا لن ننتظر القيادة الفلسطينية، إذ إن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن أحدًا لم يطالب الفلسطينيين بالتخلي عن مطامعهم“.

وحول الملف الإيراني، قال فريدمان، إن لإسرائيل الحق في أن تكون قلقة إزاء التطورات في إيران، وواشنطن تعمل على تبديد التهديدات الإيرانية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل وروسيا على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، وسنرى تطورات في هذا المضمار قريبًا.