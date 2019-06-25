إيران.. تعيين مسؤول متهم بالفساد في مصلحة تشخيص النظام

ذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، مساء الثلاثاء، أن مسؤولًا قضائيًا لديه ”فساد واضح“ يعمل حاليًا مع صادق لاريجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

وأضافت الوكالة أن الشخص المشهور بالفساد المالي هو ”أكبر طبري“ الذي كان يعمل كمدير تنفيذي في السلطة القضائية في عهد رئيسها السابق صادق لاريجاني الذي تم تغييره من قبل المرشد علي خامنئي وإسناد هذا المنصب لرجل الدين المتشدد ”إبراهيم رئيسي“.

وأوضحت في تقرير لها أن ”أكبر طبري تم عزله من منصب المدير التنفيذي في السلطة القضائية وتعيين يوسف باقري بدلًا منه بقرار من إبراهيم رئيسي، وبعد أسبوع من عزل طبري جرى تعيينه بمنصب آخر في مجمع تشخيص مصلحة النظام ويعمل حاليًا مع رئيس المجمع صادق لاريجاني“.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، التي أوردت تصريح للقيادي في التيار المتشدد والنائب السابق في البرلمان الإيراني ”علي رضا زاكاني“، الذي قال إن ”أكبر طبري شخص معروف بفساده المالي وإنه أمر مثير للدهشة أن يتم تعيينه في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني“، مضيفًا أن ”أكبر طبري فساده واضح ومشهور“.

وفي عهد رئيس السلطة القضائية الأسبق الراحل محمود الهاشمي الشاهرودي، شغل أكبر طبري منصب المدير العام للشؤون المالية في الجهاز القضائي.

وكان النائب السابق علي رضا زاكاني، دعا في 4 يونيو/ حزيران الجاري، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس نيوز، إلى محاكمة ”أكبر طبري“، ولم ترد السلطات القضائية الإيرانية بعد على هذه المعلومات.

وعين المرشد الإيراني علي خامنئي في مطلع مارس الماضي، المقرب منه ”إبراهيم رئيسي“ بمنصب رئيس السلطة القضائية بدلًا من صادق لاريجاني، فيما جرى تعيين الأخير بمنصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأثيرت التهم الموجهة ضد القضاة في إيران عندما أوضح محمود صادقي، ممثل طهران في البرلمان، في نوفمبر 2017، مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات في حسابات شخصية لرئيس القضاء السابق صادق لاريجاني.