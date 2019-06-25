القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يأمل بحشد دعم حلف الأطلسي بشأن إيران

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل بحشد دعم حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لمساعي الولايات المتحدة لمنع نشوب صراع مع إيران ”وفتح باب الدبلوماسية“.

وأكد إسبر للصحفيين، خلال رحلته إلى بروكسل، في أول زيارة خارجية له منذ تولّيه منصبه، عندما سُئل عما يريد أن يراه من الحلفاء:“ أُريد أن يعبّروا معنا عن القلق والغضب من أنشطة إيران في المنطقة، وستكون هذه خطوة أولى جيدة“.

وأضاف:“ثم بعد ذلك، تقديم الدعم لمجموعة مختلفة من الأنشطة التي ربما نعتقد أننا نحتاج للمساعدة فيها بهدف منع نشوب صراع، وأن نُظهر أننا نتحرك عن قناعة، وما نحاول القيام به وما نريد القيام به هو إغلاق باب الصراع، وفتح باب الدبلوماسية“.