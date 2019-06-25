ظريف يتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي بالتآمر لشن حرب على إيران‎

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أضاف ظريف: ”إيران لم تغادر مائدة المفاوضات قط. فريق بولتون هو من سحب أمريكا بينما كان يتآمر لشن حرب“.