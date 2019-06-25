جندي إسرائيلي يقتل نفسه على حدود غزة

لقي جندي إسرائيلي حتفه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلق الرصاص على نفسه عند السياج الأمني، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ العبريّ، أن الجندي قتل نفسه بعد أن أطلق رصاصة على رأسه، بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، مؤكدًا أن الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان حاولت إنقاذ حياة الجندي، ولكنه تم إعلان مقتله في النهاية.

ووقعت العديد من الأحداث المشابهة داخل الجيش الإسرائيلي في ظل محاولة وزارة الجيش التغلب على مثل هذه الوقائع، التي تعود أسبابها إلى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون والتي تدفعهم إلى الانتحار.