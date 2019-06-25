سيارة تحوي قوارير غاز تصدم مقر السفارة الأمريكية في سيول‎

المصدر: أ ف ب

أوقفت جهات أمنية رجلًا، اليوم الثلاثاء، بعد صدمه مقر السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية بسيارة تحوي قوارير غاز صغيرة، قبل أيام قليلة من زيارة دونالد ترامب سيول، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضحت شرطة سيول أن الرجل البالغ من العمر أربعين عامًا، والذي لم تكشف هويته، اعتقل في مكان الواقعة.

وأضاف المصدر أن السيارة التي كانت تحوي 28 قارورة غاز صغيرة اقتحمت البوابة الرئيسية للسفارة وألحقت بها أضرارًا.

ومن المقرر أن يزور دونالد ترامب سيول نهاية الأسبوع بعد المشاركة في قمة العشرين في اليابان.

وقال مسؤول كوري جنوبي هذا الأسبوع: إن ترامب ينوي زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.