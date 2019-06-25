إيران تعلق على العقوبات الجديدة على خامنئي

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الزعيم الأعلى علي خامنئي إنما هو هجوم على الأمة.

وغرد قائلًا إن ”فرض عقوبات على الزعيم الأعلى، الذي أصدر للمرة الأولى فتوى ضد كل أنواع أسلحة الدمار الشامل، هجوم مباشر على الأمة، هذا الإجراء سيزيد من وحدة الشعب الإيراني“.

وفي تغريدة منفصلة قال ربيعي، إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فإن ذلك سيظهر عدم اهتمام واشنطن بإجراء مفاوضات.

وقال: ”ترامب يقول إنه يريد التفاوض وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات، فرض عقوبات على ظريف سيظهر أن كل ما يقوله سطحي وأنه يخشى دبلوماسيتنا المستندة إلى المنطق، تدمير الطائرة الأمريكية المسيرة أثار تشويشًا بشأن كل ما تقوله الولايات المتحدة عن الدبلوماسية“.