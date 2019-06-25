سيناتور أمريكي يطلب من ترامب سحب تكلفة الطائرة التي أسقطتها إيران من أموالها المجمَّدة

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، السيناتور تيد كروز، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب، بسحب أموال من أصول إيران المجمَّدة في الولايات المتحدة، لاسترداد تكلفة الطائرة الأمريكية المسيّرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، الخميس.

ونقل موقع إذاعة ”زمانة“ التابع للمعارضة الإيرانية، عن السيناتور كروز قوله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“:“لقد اقترحت إضافة خطة إلى ميزانية الدفاع الأمريكية التي تتطلب من إيران دفع ثمن طائرة غلوبال هوك، وهي من الطائرات المسيّرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني“.

وأضاف:“بموجب هذه الخطة، يتعيَّن على حكومة الرئيس دونالد ترامب حساب سعر الطائرة دون طيار التي تم إسقاطها فوق مضيق هرمز، أي ما يعادل الأصول الإيرانية المحظورة في الولايات المتحدة“.

وقالت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، إنها أسقطت طائرة مسيّرة من طراز ”غلوبال هوك“ قرب مقاطعة هرمزغان جنوب إيران بذريعة دخولها المجال الجوي الإيراني، الأمر الذي تنفيه الولايات المتحدة.

وتُقدَّر قيمة هذه الطائرة ”غلوبال هوك“ بـ 120 مليون دولار إلى 220 مليون دولار، وهي من أهم الطائرات الأمريكية المسيّرة.