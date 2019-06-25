روسيا تكشف عن طائرة تجسس على شكل بومة ”هاري بوتر“ (فيديو وصور)

كشفت روسيا عن طائرة تجسس بدون طيار (درون) على شكل بومة ثلجية كتلك التي ظهرت في سلسلة أفلام ”هاري بوتر“ الشهيرة، التي وصفت بأنها من أحدث الأسلحة الهجومية للرئيس فلاديمير بوتين.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الطائرة عرضت، اليوم الثلاثاء، في المعرض العسكري السنوي الذي تقيمه وزارة الدفاع الروسية في موسكو، وأن بإمكانها التحليق على مسافة قريبة جدًا من الهدف وتحديد مكانه لضربه وتدميره.

وذكر التقرير أن الطائرة تعتبر من أكثر طائرات الاستطلاع تطورًا في العالم، وأنها أكبر قليلًا من البومة الثلجية الحقيقية، إذ يصل طولها مع الجناحين إلى 5 أقدام.

ونسب التقرير إلى صانعي الطائرة قولهم: إن ”ما يميز هذه الدرون عن طائرات الاستطلاع التقليدية غير المأهولة هو أنه من الصعب اكتشافها ورؤيتها“.