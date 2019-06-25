خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الأفغاني في كابول

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقًا لكابول، لمناقشة محادثات السلام الجارية مع طالبان والوضع الأمني قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوقف بومبيو في كابول وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين آخرين.

وتأتي زيارته إلى أفغانستان قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة طالبان والمسؤولين الأمريكيين، تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذُ 18 عامًا.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام في 29 من شهر يونيو/حزيران في الدوحة.