بأمر من المرشد الأعلى.. إيران تنقل 25 ثكنة عسكرية من داخل المدن

أعلن محمد إسلامي، وزير الطرق والتخطيط العمراني الإيراني اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على أمر المرشد علي خامنئي، تقرر نقل 25 ثكنة عسكرية من داخل المدن إلى خارجها.

ووفقًا لوزارة الطرق والتخطيط العمراني، فإن هذه الثكنات سوف تتلقى أراضي خارج المدن، ويتم تخصيص أراضيها الحالية للبناء.

وتمت المصادقة على ”قانون بيع ونقل الثكنات وغيرها من أماكن القوات المسلحة خارج حدود المدن“ من قبل البرلمان الإيراني في نوفمبر 2009، ولكن في السنوات العشر الماضية، واجه تنفيذه العديد من المشكلات خاصة في العاصمة طهران.

وتزايدت عملية بناء المعسكرات العسكرية داخل المدن الإيرانية، بعدما شهدت إيران احتجاجات عارمة ضد النظام عام 2009، قادتها المعارضة الإصلاحية على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، بهدف قمع الاحتجاجات.

وأشارت تقارير إيرانية إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية، غادرت 19 ثكنة المدن الكبرى، التي قدرت قيمة أراضيها في العام الماضي بمئة تريليونات ريال إيراني.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية أن ”أغلب هذه الثكنات العسكرية الموجودة داخل المدن تابعة للجيش الإيراني“.

وربما يأتي القرار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي، أنه قرر استهداف مواقع عسكرية إيرانية، لكنه تراجع عن ذلك بعد 10 دقائق، على خلفية قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قالت طهران إنها اخترقت الأجواء الإيرانية الخميس الماضي.

ولا تزال الإدارة الأمريكية تضع الخيار العسكري أحد خيارات الرد ضد النظام الإيراني إلى جانب فرض المزيد من العقوبات.