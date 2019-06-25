الحرس الثوري: نرصد بدقة تحركات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الثلاثاء، إنّ إيران تراقب بدقة وترصد تحركات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيدًا في الوقت نفسه بإسقاط قواته للطائرة المسيرة الخميس الماضي.

ونقل الموقع الرسمي للحرس الثوري عن اللواء سلامي، قوله إنّه ”يقدّر ويثمّن ما قامت به القوات الجوية التابعة للحرس الثوري وقوات الجيش في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة واكتشاف حطامها في المياه الإيرانية“.

وأضاف أنّ ”قوات الحرس والجيش والقوات المسلحة لديها دور متكامل وتنسيق وتآزر مثالي، وهي ترصد كل تحركات العدو، خاصة القوات الإرهابية الأمريكية المعروفة بـ(سنتكوم)“.

وتابع القائد العام لقوات الحرس الثوري أنّ ”القوات الإرهابية الأمريكية (المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط) يتم رصد تحركاتها بمساحة واسعة وبما يتناسب مع مستوى ونوع أفعالهم“.

وأشار إلى أن ”إيران تمتلك قوة دفاعية متكاملة لمواجهة تهديدات الأعداء“، معتبرًا أن ما قامت بها الولايات المتحدة مؤخرًا بإرسال طائرة مسيرة ”مغامرة“، وإسقاطها ”رسالة تحذير“.