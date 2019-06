طهران: صيادون إيرانيون يعثرون على أجزاء من الطائرة الأمريكية (صور)

أعلن السفير الإيراني، لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، يوم الثلاثاء، أن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران، الأسبوع الماضي.

وأدلى السفير بتصريحه عبر ”تويتر“، وألحقه بصورة لرجل يقف بجوار سفينة صيد، وما بدا أنه قطعة معدن عليها شعار القوات الجوية الأمريكية.

وقالت إيران، إنها أسقطت الطائرة المسيرة في مياهها الإقليمية، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنها كانت تحلق فوق مياه دولية.

local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.

ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF

— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) June 24, 2019