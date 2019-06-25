مسح: الديمقراطية أقل من توقعات نصف سكان العالم

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن نصف سكان العالم فقط يعتقدون أنهم يعيشون في دول ديمقراطية ويرى كثيرون في أوروبا الغربية أن البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي تشكل تهديدًا للديمقراطية.

وأظهر المسح الذي أجرته شركة ”داليا ريسيرش“ الألمانية ومؤسسة ”ألايانس أوف ديموكراسيز فاونديشن“ وشمل 150 ألف شخص من 57 دولة، أنّه ”حتى في النظم الديمقراطية لا يشعر 38% من المشاركين بالرضا عن الوضع الحالي“.

وقال نيكو جاسبرز، الرئيس التنفيذي لداليا ريسيرش في بيان، إنّه ”في الوقت الراهن، الخطر الأكبر على النظم الديمقراطية هو أن الناس لم تعد تراها ديمقراطية“.

وانقسم المشاركون في المسح من الولايات المتحدة، حيث يجري التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020، بشأن ما إذا كانت بلادهم ديمقراطية أم لا، إذ قال 46% إنها ديمقراطية وقال 40% إنها ليست ديمقراطية بما يكفي.

وقال أكثر من نصف المشاركين الأمريكيين إنّ ”الولايات المتحدة كان لها أثر إيجابي على الديمقراطية على مستوى العالم، لكن الأغلبية في الدول الغربية مثل كندا وأغلب الدول الأوروبية تشعر أن الأثر كان سلبيًّا“.

وفي أوروبا، قال 52 % إنهم يعتقدون أن ”الاتحاد الأوروبي لا يعمل لصالح غالبية الأوروبيين وجاءت أقوى الانتقادات من إيطاليا وفرنسا واليونان“.

وصدرت نتائج المسح قبل بضعة أيام من اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة للبت في شغل المناصب العليا بالاتحاد في عملية انتقدها البعض لأنها لا تدار بقدر كاف من الديمقراطية.

وفي إيطاليا، حيث فازت أحزاب متشككة في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات العام الماضي، وأصبحت طرفًا في الحكومة، قال 69% إنهم يعتقدون أن قرارات الاتحاد الأوروبي لا تمثل مصالح السكان.

ويعتقد أغلب الأوروبيين أن البنوك والقطاع المالي كان لهما أثر سلبي على الديمقراطية في بلادهم وكانت اليونان الأكثر انتقادًا في هذا المجال بعد عشر سنوات من أزمة الديون التي دفعت بكثيرين من اليونانيين إلى صفوف الفقراء.

وعلى مستوى العالم قال 52% إنهم لا يشعرون أن دولهم متأهبة لأزمة مالية جديدة.

وقال 40% من المشاركين من الولايات المتحدة وكندا والنمسا وغيرها إنهم يشعرون بأن مواقع التواصل الاجتماعي -مثل فيسبوك وتويتر- لها أثر سلبي على الديمقراطية.