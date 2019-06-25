محكمة تركية تخلي سبيل موظف بالقنصلية الأمريكية متهم بالتورط مع غولن

قضت محكمة تركية، يوم الخميس، بإخلاء سبيل نظمي ماتي جان ترك، الموظف بالقنصلية الأمريكية والموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله، وذلك لاعتبارات صحية.

وقالت المحكمة، إن جان ترك لا يمكنه مغادرة البلاد أثناء فترة محاكمته.

وجان ترك، المسؤول الأمني بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، متهم هو وزوجته وابنته بأن لهم صلات بشبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة انقلاب عام 2016.

وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، في حين أقيل نحو 150 ألفًا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم من وظائفهم أو تم إيقافهم عن العمل في إطار حملة أمنية صارمة منذ محاولة الانقلاب.

وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ”ضرورية بسبب فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا“ وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن في البلاد.