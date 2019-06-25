للعام السابع.. ألمانيا تتصدر دول أوروبا في كونها وجهة مفضلة للاجئين

كشف المكتب الأوروبي لدعم اللجوء أن ألمانيا لا تزال تمثل الوجهة المفضلة للاجئين، للعام السابع على التوالي.

وأوضح المكتب الأوروبي أن بيانات طلبات اللجوء خلال العام الماضي أوضحت أن نسبة اللجوء قد عادت إلى مستواها الطبيعي قبل العام 2015 الذي شهد موجة ضخمة من اللاجئين على أوروبا.

وتقدم نحو 665 ألف شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ما يعكس انخفاضًا في عدد الطلبات للعام الثالث على التوالي ويعد أقل بنسبة 10% عن الذي تم تسجيله في 2017.

وأفاد المكتب أن الرقم أعلى بقليل من طلبات اللجوء التي تم تقديمها في 2014 وأقل بشكل كبير من طلبات اللجوء التي قدمت في العام 2015 والتي وصلت الى نحو مليون و400 ألف.

وقُدّمت الغالبية العظمى من طلبات اللجوء العام الماضي في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في التكتل، إذ بلغ عددها نحو 184 ألفًا.

وشهد ملف اللجوء انقسامًا بين الحكومات الأوروبية التي لم تتوصل إلى اتفاق على توزيع عادل لطالبي اللجوء على البلدان الأعضاء، إذ ترفض دول مثل المجر وبولندا أن تكون ملزَمة بقبول اللاجئين.

وعلى مستوى ألمانيا كذلكَ برزت انقسامات بشأن اللاجئين، وهو ما أدى إلى فرض إجراءات مشددة بهذا الخصوص، كما رفع رصيد حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ اليميني، المعادي للاجئين، والذي استطاع أن يدخل البرلمان، للمرة الأولى، في الانتخابات التي جرت خريف العام 2017.