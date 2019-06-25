نتنياهو في بداية القمة الثلاثية: سنواصل مهاجمة إيران في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن جيش دولته سيواصل استهداف المواقع الإيرانية في سوريا.

وقال نتنياهو، خلال افتتاحه القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية بالقدس، إن ”إسرائيل هاجمت مئات المرات أهدافًا في سوريا، لمنع إيران من التموضع عسكريًا في سوريا، وستواصل هذه الهجمات“.

وأضاف: ”تحركنا مئات المرات لمنع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة، أو إنشاء جبهة ثانية في الشمال ضدنا من مرتفعات الجولان“.

وتابع: ”ستواصل إسرائيل منع إيران من استخدام أراضي جيراننا كمنصة لمهاجمتنا، وسترد إسرائيل بقوة على أي هجمات من هذا القبيل“.

وتنعقد القمة الثلاثية بمشاركة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، وأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف.

وقال نتنياهو: ”أعتقد أن هناك أسسًا واسعة للتعاون بين ثلاثتنا، أكثر مما يعتقد الكثيرون. هذه القمة تمثل فرصة حقيقية للمساعدة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا خاصة في سوريا“.

وأضاف: ”ثلاثتنا نريد سوريا آمنة ومستقرة، هذا هدف مشترك، وهدفنا هو عدم بقاء القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد 2011“.