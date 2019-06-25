وزير الدفاع الإيراني: أمريكا لن تهاجمنا بسبب ”قوتنا“

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، يوم الثلاثاء، إن بلاده تستبعد أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا عسكريًا ضدها بسبب ”قوتنا“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن حاتمي قوله في كلمة له بمبنى وزارة الدفاع، إن بلاده ”لن تتوانى أو تتسامح مع أحد من أجل الدفاع وحماية مصالحها الوطنية“.

واعتبر أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة الخميس الماضي، ”أظهر أن الجمهورية الإسلامية لن تشعر بالحرج أبدًا بسبب حماية مصالحها الوطنية“.

وأضاف أن ”أعداء إيران، يعرفون جيدًا قوتها، وهم غير قادرين على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران“، على حد زعمه.