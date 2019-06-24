المعارضة الإسرائيلية ترفض عرضًا من نتنياهو بالدخول في حكومة تناوبية

قالت قناة ريشت كان الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض على زعيم المعارضة الإسرائيلية بني غانتس رئيس حزب ”كحول لفان“ المشاركة في حكومة تناوبية لمدة عامين لكل منهما، خلال جهوده الأخيرة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية قبيل إعلان حل الكنيست.

ونقلت القناة عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن نتنياهو قبل ساعات من التصويت على حل الكنيست عرض على غانتس اقتراحًا غير مسبوق.

وقالت القناة، إن الاقتراح، يتمثل في الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بالتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون نتنياهو هو الأول لمدة عامين، وغانتس هو المرشح للعامين التاليين.

وأشارت القناة، إلى أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو نفى تقديمه مثل هذا العرض في وقت سابق، قبل الكشف عن هذه المعلومات.

وكانت الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو ترفض بشكل مطلق هذا الطرح، على اعتبار أن التحالف مع اليسار هو انهيار لليمين في إسرائيل وفشل لقيادة نتنياهو لليمين.

وفشلت جهود نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية، بعد تعثر انضمام زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان للائتلاف الحكومي الذي كان يترأسه نتنياهو، ما أدى لانقضاء المهل الممنوحة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وإعلان حل الكنيست والدعوة لانتخابات إسرائيلية جديدة سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي الإطار ذاته، شن نتنياهو، هجومًا على لجنة قضائية تُسمي ”بلجنة التراخيص“ بعد قرارها بعدم تمويل نفقاته القانونية التي تتمثل بالمرافعات وطلبات النقض والتأجيل داخل المحاكم الإسرائيلية.

وقال نتنياهو:“ أن لجنة التراخيص تسعى للاستيلاء على صلاحيات ليست من صلاحياتها واستغلال مكانتها لإيجاد صعوبات غير مسبوقة له، وحرمانه من الحق الأساسي، في الدفاع عن نفسه، في العملية القانونية“.

وأضاف نتنياهو:“ أن قرار لجنة التراخيص يضر بثقة الجمهور في النظام“، مشيرًا إلى ”أن لجنة التراخيص ليست جزءًا من السلطات المخولة بمراجعة هذه القضايا، ولا يوجد أي تفسير لمطالب اللجنة، التي يتم تقديمها دون أي صلاحية، أو الدوافع التي تجعلها تحبط أي طريقة ممكنة، يستطيع بها رئيس الحكومة الدفاع عن نفسه“.