نجاة طيّار ومصرع آخر في حادث تصام مقاتلتين بألمانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، الإثنين، نجاة طيار ومصرع آخر، إثر تصادم مقاتلتيهما شمالي البلاد.

وأوضحت لاين في تصريح صحفي، أن وحدة الأمن الجوي العام تحقق في حيثيات وقوع التصادم بين المقاتلتين وهما من طراز ”يوروفايتر“.

وفي وقت سابق الإثنين، تحطمت مقاتلتان من طراز ”يوروفايتر“، إثر تصادمهما خلال طلعة تدريبية بولاية ”مكلنبورغ فوربومرن“ شمالي البلاد.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرتين سقطتا في منطقتي غابات بمدينة ”مالتشو“ وأن الحادث أسفر عن اندلاع حرائق في الغابتين.

وأضافت أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة جوية قريبة من مدينة روستوك شمال شرقي البلاد.