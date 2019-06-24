ليبرمان يتهم نتنياهو بالتآمر مع الأحزاب العربية

اتهم أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع السابق ورئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، اليوم الإثنين، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بالسعي إلى تشكيل حكومة أقلية ستحظى بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف الحكومي.

وبحسب قناة ”مكان“ العبرية، حمّل ليبرمان في جلسة لكتلته اليوم نتنياهو مسؤولية إجراء الانتخابات الجديدة، قائلًا: ”إنه أخفق في تشكيل ائتلاف حكومي، وسيسعى إلى تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم النواب العرب“. وعلق حزب ”الليكود“ على تصريحات ليبرمان بقوله إن ”أقوال ليبرمان لا تمت إلى الواقع بصلة وإنما هي مجرد فبركة“.

وأكد الحزب أنه ما من تعاون بين ”الليكود“ والأحزاب العربية، وأن نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة يمينية بقيادة ”الليكود“.

تزامن ذلك مع استقالة أيوب قرا وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من منصبه، وهو الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن ”وزير الاتصالات ايوب قرا أعلن استقالته من منصبه“، ولم توضح الأسباب التي دعت قرا للاستقالة من المنصب الذي تولاه قبل عامين.

ويعتبر قرا، وهو من الطائفة الدرزية، من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يتضح ما إذا كان نتنياهو سيقبل الاستقالة.

يذكر أن الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني المحتل قررت خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة (الإعادة)، بقائمة موحدة ومشتركة كخيار وحيد لمواجهة المخاطر السياسية والوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني والجماهير العربية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأكدت الأحزاب العربية في بيان لها أهمية التوحد بقائمة مشتركة، يمكن من خلالها مواجهة قانون القومية العنصري، وإعادة الوحدة الوطنية والتصدي لسياسات التمييز، ومحاصرة الوجود والدفاع عن الأرض، وحماية العرب من الجرائم التي ترتكب ضدهم داخل إسرائيل.