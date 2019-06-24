بلجيكا تعتقل رجلًا يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الأمريكية

بلجيكا تعتقل رجلًا يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الأمريكية

المصدر: ا ف ب

اعتقلت السلطات البلجيكية، رجلًا يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم ضد السفارة الأمريكية في بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي، اليوم الإثنين.

وقال المكتب، إن ”المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة، في سياق إرهابي، وبتحضير عمل إرهابي“.

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