تركيا: صفقة ”أس 400“ مع روسيا وصلت مرحلة التسليم

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن بلاده ستكمل شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية ”أس-400″، مهما كان قرار العقوبات الأمريكي.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الرواندي ريشارد سيزيبيرا: ”صفقة منظومة أس-400 المبرمة مع روسيا وصلت مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلة“.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الذي عقد في أنقرة، إلى أن الخطوات الأمريكية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات ”إف-35″، تعد غير قانونية.

وتعد تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات ”F-35″، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز ”F-35″، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبًا.

وفي 11 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن قائد قاعدة ”لوك“ الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات ”F-35″، الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة لدواعٍ أمنية.