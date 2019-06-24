مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا‎

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، أن العقل المدبر للانقلاب المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمالي البلاد، قتل، في حين تمكنت السلطات من اعتقال عدد من مدبري الانقلاب الآخرين.

وذكرت الحكومة أن ”الجنرال أسامنيو تسيجي هو العقل المدبر لهجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس ولاية أمهرة“.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، أن ”رئيس أركان الجيش سيري مكونن وضابطًا متقاعدًا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي لسيري، في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا“، مضيفًا أن ”رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارًا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية“.