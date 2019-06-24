أمريكا ترسل 3 سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط

أعلنت البحرية الأمريكية، الإثنين، وصول 3 سفن حربية، بينها واحدة هجومية، إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان، إن ”السفينة الحربية الأمريكية الهجومية البرمائية USS Boxer وسفينة النقل البرمائية USS John P. Murtha وسفينة إنزال المركبات البرمائية ship USS Harpers Ferry وصلت إلى منطقة الأسطول الخامس“.

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج، وهو مسؤول عن القوات البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

وتأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للسعودية ولاحقًا إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل ”تحالف استراتيجي“ لمواجهة تهديداتها.