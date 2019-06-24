روسيا: سنتصدى للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الاثنين، إن موسكو وشركاءها ستتخذ خطوات للتصدي لعقوبات جديدة قالت واشنطن إنها ستفرضها على إيران.

ولم يوضح ريابكوف في التصريحات ،التي نشرتها وكالة ”تاس“ ووكالة الإعلام الروسية، ما هي هذه الخطوات.

وحذر ريابكوف من أن فرض العقوبات الأمريكية سيصعد التوتر في المنطقة، مشددًا على أنه يتعين على واشنطن السعي إلى الحوار مع طهران بدلًا من ذلك.

وفي وقت سابق، وصف مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والإعلامية حسام الدين آشنا، دعوات الولايات المتحدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، في ظل استمرار العقوبات والتهديدات بأنها ”أمر غير مقبول“.

وكتب آشنا عبر قناته في ”تلغرام“: ”قال (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما إن لم نفرض العقوبات على إيران، فستكون هناك حرب، بينما يقول (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب إما الاستسلام أو العقوبة، وكذلك الحرب خيار لا يزال قائمًا“.

وأضاف المسؤول الإيراني: ”نقول إننا لا نسعى للحرب، ونحن لا نستحق المقاطعة والعقوبات، لكننا نعرف الحرب والعقوبات بعملة واحدة“.