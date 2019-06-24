مسؤول إيراني: دعوات أمريكا للتفاوض دون رفع العقوبات ”غير مقبولة“

وصف مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والإعلامية حسام الدين آشنا، دعوات الولايات المتحدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، في ظل استمرار العقوبات والتهديدات بأنها ”أمر غير مقبول“.

وكتب آشنا عبر قناته في ”تلغرام“: ”قال (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما إن لم نفرض العقوبات على إيران، فستكون هناك حرب، بينما يقول (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب إما الاستسلام أو العقوبة، وكذلك الحرب خيار لا يزال قائمًا“.

وأضاف المسؤول الإيراني: ”نقول إننا لا نسعى للحرب، ونحن لا نستحق المقاطعة والعقوبات، لكننا نعرف الحرب والعقوبات بعملة واحدة“.

وتابع أنه ”إذا كانوا يريدون شيئًا أكثر من الاتفاق النووي، فعليهم أن يفعلوا أكثر مما هو موجود في الاتفاق النووي مع وجود ضمانات دولية“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الأحد، إنه لم يحذر إيران من أي هجوم وإنه لا يسعى للحرب، وذلك بعد ساعات من قوله إنه لم يلغ الضربة لإيران بل أوقف تنفيذها، وإعلانه عن فرض عقوبات وشيكة.

وأضاف ترامب لمحطة ”إن.بي.سي نيو“: ”لا أتطلع إلى الحرب مع إيران، ولم أرسل إليها أي رسالة تحذير من هجوم وشيك“.

وتابع: ”أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية.. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي. ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليًا. اقتصادهم متعثر تمامًا“.