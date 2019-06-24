بريطانيا تحذر من ”حرب عرضية“ بين أمريكا وإيران

بريطانيا تحذر من ”حرب عرضية“ بين أمريكا وإيران

المصدر: رويترز

أعرب وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت، عن قلقه من اندلاع حرب ”بصورة عرضية“ بين أمريكا وإيران.

وقال هنت، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم الاثنين، إن بلاده ”تعتقد أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تريد حربًا، لكنها تشعر بقلق بالغ من اندلاع حرب بصورة عرضية“.

وأكد أن بريطانيا ”تفعل ما بوسعها لتهدئة الأمور، ونحن على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن الوضع الخطير جدًا في الخليج“.

وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، الخميس الماضي، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز ”غلوبال هوك“ تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة ”كوه مبارك“، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان، بعد إنذارها عدة مرات.

لكن الجيش الأمريكي نفى ذلك، وأكد أن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني ”كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني“.

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