وزير إيراني: الهجمات الإلكترونية الأمريكية ضدنا فشلت

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، يوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية، ”لم تكن ناجحة“.

جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شنَّت هجومًا إلكترونيًّا تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في إيران.

وأضاف الوزير في تغريدة على ”تويتر“: ”إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح“.

وتابع: ”سألتْ وسائل الإعلام عن ما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة، نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة، في العام الماضي حيَّدنا 33 مليون هجوم“.