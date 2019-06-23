صفعة لأردوغان.. سكان الحي الذي يقطنه صوّتوا لصالح إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول

كشفت النتائج الأولية لانتخاب رئيس جديد لبلدية إسطنبول الكبرى، يوم الأحد، أن سكان الحي الذي يقطنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صوّتوا ضد مرشحه للمنصب البارز، بن علي يلدرم، واختارت غالبيتهم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات، أن العدد الأكبر من سكان منطقة ”أوسكودار“، التي يقع فيها منزل الرئيس أردوغان، صوّتوا لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أمام أوغلو ضد مرشح حزب الحرية والعدالة الحاكم.

وبعد فرز أكثر من 99% من أصوات الصناديق، بلغت نسبة من صوَّتوا لمرشح المعارضة من سكان أوسكودار، أكثر من 54% من مجموع من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات مقابل أقل من 45% لصالح بن علي يلدرم.

وانضمت منطقة أوسكودار، الواقعة على مضيق البوسفور في الشق الآسيوي من إسطنبول، إلى مناطق أخرى في المدينة الكبيرة، صوّت سكانها ضد مرشح الحرية والعدالة في انتخابات الإعادة التي أجريت، يوم الأحد، على عكس تصويتهم السابق في انتخابات آذار/ مارس التي تم إلغاؤها.

وهيمن مؤيدو مرشح حزب الشعب المعارض لتولّي منصب رئاسة بلدية اسطنبول، على غالبية مناطق المدينة الـ39، حيث تقدم إمام أوغلو في 28 منطقة مقابل 11 منطقة فقط لـ“بن علي يلدرم“.

وكان لافتًا في انتخابات الإعادة أن مرشح المعارضة، تقدم في مناطق شكلت لسنوات طويلة معاقل لمؤيدي سياسة الرئيس أردوغان وحزبه ذي التوجه الإسلامي، مثل منطقة الفاتح التاريخية في قلب المدينة.

وأُجريت انتخابات بلدية شاملة في عموم البلاد بنهاية آذار/ مارس الماضي، لكن الهيئة العليا للانتخابات، قررت إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى التي فاز فيها إمام أوغلو أيضًا بعد أن قدم حزب الحرية والعدالة الحاكم اعتراضات واتهامات بالتزوير والتلاعب.